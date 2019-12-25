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Adliye önünde havaya ateş açan magandaya hapis istemi

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde havaya ateş açan maganda hakkında iddianame hazırlandı.

25.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:15 Adliye önünde havaya ateş açan magandaya hapis istemi
İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde havaya ateş açan maganda hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Emrullah K.'nın 6 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden 3 Aralık'ta otomobiliyle geçtiği sırada silahla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıyan tutuklu şüpheli Emrullah K. hakkında iddianame hazırlandı.
"HERKES AKILLI OLACAK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrullah K.'nın gece saat 02.00 sıralarında kiralamış olduğu otomobiliyle E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeyken İstanbul Adalet Sarayı önünden geçtiği esnada yanındaki kadın arkadaşı P. S. K.'e 'Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek' diye bağırdığı belirtildi.
SİLAH BULUNAMADI
İddianamede şüpheli Emrullah K.'nın yanında bulunan silahı aracın içerisinden havaya doğrultarak bir el ateş ettiği ve P. S. K. tarafından bu eylemin telefon ile kayıt altına alındığı kaydedildi. Şüpheli Emrullah K.'nın ifadesinde eylemde kullandığı silahı Tem Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nin yakınlarına attığını söylemesi üzerine kolluk kuvvetlerince şüpheli Kılıç'ın söylediği yerde araştırma yapıldığı ancak silahın bulunamadığı ve silahın ruhsatsız olduğu kaydedildi.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrullah K.'nın 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçların 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
(İrem Demir/İHA)

Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Kaynak: İHA

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