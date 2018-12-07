Adliye Önünde Meslektaşını Silahla Yaralayan Güvenlik Görevlisi Tutuklandı

Kartal Anadolu Adalet Sarayı
önünde tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan adliyede görevli güvenlik görevlisi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiyesi önünde 6 Aralık
'ta saat 07.30 sıralarında adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan T.B., tartıştığı meslektaşı İ.Ö.'yü silahla yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli T.B., savcılıktaki sorgusunun ardından "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
Şüpheli mahkemedeki ifadesinde, "Eylemi ağır tahrik altında işledim. Pişmanım" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli T.B. "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Aralık,Anadolu Adalet Sarayı,Kartal
07 Aralık 2018 Cuma 19:46