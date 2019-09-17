Haberler » Güncel » Haber

Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı -1

IĞDIR Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.

17.09.2019 16:34Adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı -1
IĞDIR Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13: 30 sıralarında Iğdır Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası için gelen Settar Aras ve yanındaki kardeşi Oruç Aras, adliyede eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice ile tartıştı. Çıkan kavgada Ercan Eyrice, tabancasıyla ateş açtı. Saldırıda Settar Aras ile Oruç Aras yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan yaralılardan Oruç Aras, hayatını kaybetti, Settar Aras'ın tedasi ise devam ediyor. Polis, Ercan Eyrice'yi gözaltına alırken, adliye çevresinde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.



Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:57 Başkan Çerçi'den güreşlere kırmızı dipli mumla davet
16:57 Başkan Bozdoğan, minik öğrencilere hediye dağıttı
16:57 İstanbul adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi intihar girişiminde bulundu
16:56 "Düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir"
16:55 Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı
16:55 İstanbul prof. dr. andı: teknolojik gelişime katkıda bulunmuş bir medeniyetin çocuklarıyız
16:55 Akbıyık, "Yerel basının geleceği konusunda yol haritası çizildi"