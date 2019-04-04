Adliye Personelinden Türk Kızılayı'na Destek

Mersin
Adliyesi personelleri, Türk Kızılayı
'na destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
ve Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın yanı sıra hakimler, savcılar ve avukatlar, Türk Kızılayı tarafından adliyeye kurulan kan bağışı standını ziyaret ederek, kan verdi.
Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kan vermenin hem bir hayır hem de vatan görevi olduğu bilinciyle vatandaşlarımız kan vermektedir. Türkiye
geneline bakıldığında Adana
ve Mersin nüfus yoğunluğuna göre kan verme oranlarında liderdir. Bu liderliği Mersin olarak sürdürmekte kararlıyız." dedi.
Kan verme işleminin ardından bağışçılara ikramlarda bulunuldu.
Mersin, Türk Kızılayı, Güncel
Kaynak: AA