Adliye Personeline Yönelik "Ardışık Telefon" Soruşturması

11 Aralık 2018 Salı 11:23



11 Aralık 2018 Salı 11:23

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyoda gözaltına alınan 60 kamu görevlisinden 5'i tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve 2014-2016 yıllarında mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan ardışık ve bir düzen içinde arandıkları belirlenen 46'sı infaz koruma memuru ile mübaşir, zabıt katibi, icra memurunun da aralarında bulunduğu 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı savcılıktan salıverildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 5'i, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 2014-2016 yıllarında mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan ardışık ve bir düzen içinde arandıkları belirlenen 46'sı infaz koruma memuru ile mübaşir, zabıt katibi, icra memuru gibi kamuda çalışan 62 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Şüphelilerden 60'ı 7 Aralık'ta, İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.