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Adliye şoförü evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

07.08.2019 19:37 Adliye şoförü evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan 42 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Şoförün ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde adliyede şoför olan Diyar Demirtuğ'un (42) sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine merak eden mesai arkadaşları, evine gidip kapıyı çaldı. Şahıs kapıyı açmayınca polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Şahsın yerde yattığını gören ekipler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Demirtuğ'un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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