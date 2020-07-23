Adliyede çıkan tartışmada darbedildiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Denizli'de oğlunun eski eşiyle olan nafaka artırımı davası sonrasında, davacı ve yakınlarınca darbedildiği ileri sürülen 70 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Denizli 4. Aile Mahkemesinde dün, 6 yıl önce boşanan A.A. ile Gökhan Kılınç arasında, çocuklarının nafakasına ilişkin dava görüldü.

Koridorda darbedildiği belirtilen Kılınç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Duruşmanın ardından Gökhan Kılınç, adliye koridorunda bekleyen Kılınç'ın (70) eski eşi, babası ve yeni eşi tarafından darbedildiğini ileri sürerek karakola gidip şikayetçi oldu.

Ön otopsi raporunda, kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen İsmail Kılınç'ın başında ve boğazında darp izi olduğu bilgisine de yer verildi. Otopsinin ardından İsmail Kılınç'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Burdur'un Gölhisar ilçesine götürüldü.

Polis ekipleri Kılınç'ın ölümüyle ilgili, eski eş A.A, babası babası Ü.S, ve A.A'nın yeni eşi H.A. gözaltına aldı.

Kılınç, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, eski eşi ve yakınlarından şikayetçi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Eski eşim ile uzun süre önce boşanmıştık. Bana nafaka artırımı davası açtı. Ben mahkemede herşeyi kabul ettim. Ancak duruşma sırasında bunun babası, kendisi ve yeni kocası tehditlerde bulundu. Çıkışta görüşeceğiz dediler. Duruşma sonunda dışarıdan ses gelince çıktığımda babamın yerde yattığını eski karımın benim kendi anneme ve babama vurduğunu gördüm. Babası, yeni eşi ile babamın başını yere vurmuşlar. Boğazını sıkmışlar. Şikayetçi oldum."