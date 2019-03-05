Adliyede Göreve Yeni Başlayan Personele "Tebrik Belgeleri" Verildi

Kaynak: İHA

Niğde Adliyesi'nde göreve yeni başlayan 28 personele Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gönderdiği "Tebrik Belgeleri" düzenlenen törenle verildi.Niğde Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen törene Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ile Komisyon Üyesi Hakim Cem Altunsoy ve yeni personel katıldı.Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez: "Personel İstihdamı Sınavında başarılı olarak Bakanlığımızca ataması yapılan çeşitli ünvanlardaki sözleşmeli personele Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün takdirleriyle, bizzat imzaladığı tebrik belgeleri personelimize verdik. Yeni başladıkları memuriyet hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.Öte yandan Başsavcı Dönmez, yeni personellere kamu görevinde dikkat etmesi gereken hususlar vatandaşlara saygı ve nezaket içinde yaklaşmaları mesaiye uyumları, dürüstlük çalışma ve disiplin konusunda tavsiyelerde bulundu.Konuşmaların ardından yeni personellere "Tebrik Belgeleri" verildi. - NİĞDE