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Adliyede intihar eden yazar seray şahiner'in eşi toprağa verildi

Kamera: Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHAÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

09.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:13
Kamera: Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Adliyede intihar eden yazar seray şahiner'in eşi toprağa verildi

Seray Şahiner, Güncel

Kaynak: DHA


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