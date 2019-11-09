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Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi son yolculuğuna uğurlandı

Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı.

09.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:59
Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Adalet Sarayı'nın 7'nci katıdan atlayarak intihar eden İbrahim Özkan, Şişli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alkollü araç kullanmaktan dolayı 4 ay 5 gün ceza aldıktan sonra intihar eden Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner, cenazede eşinin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre tabutun başından ayrılmayan Şahiner, eşinin tabutuna karanfil koydu. Cenazeye edebiyat ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İbrahim Özkan'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan Adalet Sarayı, İbrahim Özkan, Seray Şahiner, Genel

Kaynak: İHA


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