Adliyede Karanfilli Kadınlar Günü Kutlaması

Kaynak: AA

Kırşehir Adliyesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kutlama programı düzenlendi.Kahvaltı programında kadın yargı mensupları ve adliyenin kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, kadınlara karanfil takdim etti.Gümüş, programda yaptığı konuşmada, adliyede kadın personel çokluğuna vurgu yaparak, böyle güzel bir organizasyonda bulunmaktan ve katılımın yüksek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.Dünya Kadınlar Günü programının sonunda katılımcılar fotoğraf çektirdi.Programa, Başsavcı Gümüş'ün eşi Duygu Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Sabuncuoğlu'nun eşi hakim Aslıhan Sabuncuoğlu, kadın savcı ve hakimler, kadın personel ve İdari İşler Müdürü Halil Şimşek katıldı.