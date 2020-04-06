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Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı

Bursa Adliyesi'nde geçen hafta bir bayan memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alarm durumu arttırıldı.

06.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:58
Adliyede korona alarmı...17 memurun sonuçları açıklandı
Bursa Adliyesi'nde geçen hafta bir bayan memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alarm durumu arttırıldı. Memurun birlikte görev yaptığı İnfaz Bürosu'nda 17 memurun testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Bursa Adliyesi İnfaz Bürosu'nda görevli bir memur yüksek ateş şikayetiyle geçen Perşembe hastaneye başvurdu. Bayan memurun testinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreci başlatıldı. Ancak bayan memurla birlikte çalışan o bürodaki 17 kişi daha tespit edilerek karantina işlemleri başlatıldı. Bu arada 17 memurun da testleri yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan test sonuçlarına göre karantinadaki 17 memurun sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan Bursa Adliyesi'ndeki dezenfekte işlemleri de yoğunlaştırıldı - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Adliyesi, Memur, Güncel
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