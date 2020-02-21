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Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL Adalet Sarayı'nın danışmasındaki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

21.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:14Adliyedeki Kızılay bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı
İSTANBUL Adalet Sarayı'nın danışmasındaki bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın danışma masasının üzerinde bulunan Kızılay'a ait bağış kutusu 1 Ocak günü çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin İbrahim A. olduğunu belirledi. Şüpheli İbrahim A., 6 Şubat günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim A.'nın yapılan sorgusunda 8 hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 4 uyuşturucu madde bulundurma, 3 mala zarar verme, 2 tehdit, 3 gasp, 2 yaralama, 3 ruhsatsız silah bulundurma, 2 dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından 33 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Çağlayan Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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