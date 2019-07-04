Adliyeden firar eden hükümlü terminalde yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve ifade vermek için getirildiği adliye binasından firar eden kadın hükümlü terminalde yakalandı.

Hafik Yarı Açık Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vermek için Sivas Adalet Sarayına getirilen Duygu C. (21) kadın gardiyanların dalgınlığından faydalanarak firar etti.

Bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Şehirler arası otobüs terminalinde görev yapan güven timleri, Samsun'un Bafra ilçesine gitmek isteyen ve şüpheli hareketlerde bulunan Duygu C'yi yakaladı.

Duygu C, cezaevi yetkililerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA