Adliyeden kaçan zanlı yakalandı

Karabük'te gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden firar eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

14.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:29
Karabük'te gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden firar eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan şüpheli E.Y. (17), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, kararın yazıldığı sırada adliyeden kaçtı.
Şehir merkezine doğru kaçan zanlıyı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Yaklaşık 600 metre süren kovalamacanın ardından zanlı yakalandı.
Yeniden adliyeye götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kovalamaca sırasında iki polisin düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Adliyeden kaçan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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