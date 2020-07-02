Adliyeden kaçmaya çalışan sanık, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı
Büyükçekmece Adliyesi'nden kaçmaya çalışan "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, polisin "dur" ihtarına uyulmaması üzerine açtığı ateş sonucu yaralandı.
02.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:40
Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana gelen olayda, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık M.Ö., cezaevine sevki sırasında elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalıştı.
Sanığa nezaret eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, M.Ö.'ye "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara uymayan M.Ö. ile adliye önünde arzuhalcilik yapan Murat S. polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.
112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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