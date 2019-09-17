Haberler » Güncel » Haber

Adliyenin güvenlik görevlisi kendini vurdu

İstanbul Adalet Sarayı'nda silahla kendini vuran güvenlik görevlisi yaralandı.

17.09.2019 17:08Adliyenin güvenlik görevlisi kendini vurdu
İstanbul Adalet Sarayı'nda silahla kendini vuran güvenlik görevlisi yaralandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otoparkında görevli güvenlik görevlisi F.U. (39), görev silahıyla başına ateş etti.
Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.U, Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaklaşık 8 yıldır adliyede görevli olduğu öğrenilen F.U'nun tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi.

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 BDDK'dan kredilerle ilgili kritik açıklama: Banka takip hesaplarına aktarılması gereken 48 milyar TL kredi tespit edilmiştir
20:00 Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı
19:58 Çocuklar "Muş Masal Günleri" ile eğleniyor
19:58 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
19:58 Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
19:57 İbb başkanı imamoğlu harem otogarı'nda incelemelerde bulundu
19:57 Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında