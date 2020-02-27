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Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu

Aydın Adliyesi içinde bulunan ve adliyenin maskotu haline gelen "Baronaz" isimli kedi cezaevine gönderilince, adliyede görevli avukat, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımla kedinin tahliyesini talep etti. Avukat, "Başka bir suçtan hükümlü değilse, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

27.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:44Aydın Adliyesinin maskotu Baronaz, cezaevine gönderilince avukatı tahliye talebinde bulundu

Adliyesi içinde bulunan ve adliyenin maskotu haline gelen "Baronaz" isimli kedinin cezaevine gönderilmesi üzüntüye sebep oldu.

Aydın Adliyesinde bulunan avukat bekleme salonunu kendine yuva edinen ve Baronaz ismi verilen kedinin ortadan kaybolması adliye çalışanlarını üzdü. Baronaz isimli kedinin cezaevine gönderildiği öğrendiklerini belirten Aydın Barosu Genel Sekreteri Avukat Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baronaz'ın tahliyesini talep etti.

"BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLU YA DA HÜKÜMLÜ DEĞİLSE..."

Yetişkin, "Baronaz adlı kedimizin cezaevine gönderildiği bilgisi var. Sabit ikametgah sahibi olması, kendisini sevdirmekle yükümlü olduğu Adliye çalışanları ve Avukatlar olması, kaçma şüphesinin bulunmaması sebepleri ile Baronaz'ın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" açıklamasında bulundu.


Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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