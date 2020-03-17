Adliyeye ateşlerini ölçtürüp giriyorlar
Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor.
17.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:33
Bursa Adliyesi'nde görevli memurlar binaya ateş kontrolü yaptırdıktan sonra girebiliyor. Başsavcılık tarafından alınan önlemler kapsamında giriş katına kurulan stantta vatandaşların ve memurların ateş kontrolleri yapılıyor.
Korona virüsünün (Kovid 19) Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sıkı tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da en üst seviyede uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler başta olmak üzere birçok resmi kurumda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapıldı. Birçok dava duruşmasının ertelendiği Bursa Adliyesi'nde de Başsavcılık tarafından ateş taraması yapılmaya başlandı. Adliye girişindeki bir alana kurulan stantta görev yapan sağlık ekipleri adliyeye giren görevli memurlar ile vatandaşların ateşlerini ölçüp içeriye almaya başladı. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkanlar detaylı tarama için hastanelere gönderiliyor.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs önlemleri kapsamında Başsavcılık olarak gelen vatandaş ve memurların ateşlerini ölçerek risk taşıyan insanları tespit etmeye çalışıyoruz" denildi. - BURSA
Korona virüsünün (Kovid 19) Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından alınan sıkı tedbirler tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da en üst seviyede uygulanıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler başta olmak üzere birçok resmi kurumda ilaçlama ve dezenfektan çalışmaları yapıldı. Birçok dava duruşmasının ertelendiği Bursa Adliyesi'nde de Başsavcılık tarafından ateş taraması yapılmaya başlandı. Adliye girişindeki bir alana kurulan stantta görev yapan sağlık ekipleri adliyeye giren görevli memurlar ile vatandaşların ateşlerini ölçüp içeriye almaya başladı. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkanlar detaylı tarama için hastanelere gönderiliyor.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs önlemleri kapsamında Başsavcılık olarak gelen vatandaş ve memurların ateşlerini ölçerek risk taşıyan insanları tespit etmeye çalışıyoruz" denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa Adliyesi, Başsavcı, Bursa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları