Adliyeye Baltayla Gelen Kişiye Dava

Kaynak: AA

Bakırköy Adalet Sarayı'na elinde baltayla gelen kişi hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Şubat'ta 12.55'te Sedat Güç'ün Bakırköy Adalet Sarayı halk girişinden elinde baltayla "Adaletimle geldim." diye bağırarak girmeye çalıştığının bildirildiği belirtildi.İddianamede ifadesine yer verilen Sedat Güç, evinin bahçesinde odun kestiği sırada postacının geldiğini, kendisine "polise mukavemet ettiği" için 7 ay 15 gün hapis cezası aldığına ilişkin tebligat getirdiğini anlattı.Polislerin kendisini darbettiğini öne süren Güç, ifadesinde, bu haksız tebligatı öğrenmek için dalgın bir şekilde elinde balta ile adliyeye geldiğini, adliye girişinde baltayı güvenlik görevlilerine teslim etmek istediğini, bu esnada güvenliğin baltayı elinden aldığını, öfkeli olduğu için ne söylediğini bilmediğini, yaptığının yanlış olduğunu düşünemediğini, baltayı kimseye karşı kullanmak niyeti olmadığını, suç olduğunu bilmediğini" aktardı.İddianamede, sanık Sedat Güç hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Tutuklu sanık Güç'ün yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.