Adliyeye 'Bebek Bakım ve Emzirme Odası' Açıldı

Kaynak: İHA

Niğde Adalet Sarayı içerisine 'Bebek Bakım ve Emzirme Odası' açıldı. Açılan odayla birlikte Niğde'de ilk kez 'Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı' alan kurum Niğde Adliyesi oldu.Niğde Adalet Sarayı içerisine kurulan bebek bakım ve emzirme odası ile adliye personellerine verilen eğitimler Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanını beraberinde getirdi. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Destekleyici Kuruluşlar Programı kapsamında Niğde Adalet Sarayı içerisine kurulan Bebek Bakım ve Emzirme odasının açılışı yapıldı. Açılışa Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Halk Sağlığı Başkan Vekili Uzm. Dr. Nagehan Taştekin ve Uzman Özgür Velioğlu katıldı. Niğde Adalet Sarayı içerisine kurulan bebek bakım ve emzirme odasının açılış töreninin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu tarafından Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvan Belgesi Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'e takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcı Oğuzhan Dönmez, "Niğde Adliyesinin "Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş Unvanı" almasının Adliyelerin sadece soğuk yüzleri olduğu algısını kırma noktasında böyle sosyal konularda da duyarlı olduğunu göstermiştir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığımız için mutluyuz. Adalet Sarayına gelen vatandaşımıza en üst seviyede hizmet vermek istiyoruz. Adalet Sarayına kurulan bebek bakım ve emzirme odasında anneler, bebeklerinin bakımını ve ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde giderebilecekler" dedi.İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ise, "Sağlık kuruluşlarının aldığı bu belgeyi Niğde'de ilk kez farklı bir kurum olarak Niğde Adliyesi aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Kuruluşlar Programı kapsamında Niğde Adalet Sarayı içerisine bebek bakım ve emzirme odası yapılarak, adliyede çalışan personele Müdürlüğümüzün Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından eğitim verilmiştir. Sağlık kurumları dışında yaygınlığı az olan Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş çalışmasında bizden desteğini esirgemeyerek Niğde Adliye binasına böyle bir yerin açılmasını sağlayan Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Oğuzhan Dönmez ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - NİĞDE