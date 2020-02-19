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Adliyeye bombalı saldırı girişiminde gözaltına alınan zanlılar mahkemeye sevk edildi

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

19.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:40Adliyeye bombalı saldırı girişiminde gözaltına alınan zanlılar mahkemeye sevk edildi
'ın Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, 7 kişinin verdiği ifadenin ardından 14 Şubat Cuma günü düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına almıştı. 11 sanık emniyetteki işlemlerin ardından bugün Silopi Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkarıldı. Bombalı saldırı girişimi olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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