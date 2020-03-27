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Adliyeye sevk edilen 5 gazeteci serbest bırakıldı

Zonguldak'ta "halkı paniğe sürüklediği" gerekçesiyle polis ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 gazeteci serbest bırakıldı.

27.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:46
Adliyeye sevk edilen 5 gazeteci serbest bırakıldı
Zonguldak 'ta "halkı paniğe sürüklediği" gerekçesiyle polis ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 gazeteci serbest bırakıldı.

Kent merkezinde yayın yapan gazeteciler Mustafa Özdemir, Osman Sav, Seyfi Boyraz, Ergin Özkul ve Selçuk Koçaklı'nın, resmi açıklamaların dışında haber yaparak halkı paniğe sürükledikleri iddiasıyla polis ekiplerince emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan gazeteciler, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta ifadeleri alınan gazeteciler adli kontrol istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve üzerilerine atılı bulunan "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamı değerlendirildiğinde gazetecilerin adli kontrol altına alınması yönündeki başsavcılığın talebinin reddine ve serbest bırakılmasına karar verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Özdemir, Zonguldak, Polis, Güncel

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