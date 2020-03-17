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Adliyeye sevk edilen 9 avukat serbest kaldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 avukattan 9'u serbest bırakılırken 1 avukat ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

17.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:13
Adliyeye sevk edilen 9 avukat serbest kaldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 avukattan 9'u serbest bırakılırken 1 avukat ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Barosuna kayıtlı 7, Diyarbakır Barosuna kayıtlı 2 ve Şırnak Barosuna kayıtlı 1 olmak üzere toplam 10 avukat, 2018 yılında "Terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak" iddiasıyla geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen avukatlardan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 avukat ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Başsavcı, 3. Sayfa

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