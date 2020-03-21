Adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi: Çek çek Alanya yakışıklı görsün (2)
TUTUKLANDILARAntalya'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
21.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:43
TUTUKLANDILAR
Antalya 'nın Alanya ilçesinde, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve polisin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA