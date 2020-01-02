Haberler » Güncel » Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı - Haber

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

02.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:38 Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı

ESKİŞEHİR'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere görünce "Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın" diye bağırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen bakınlarda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 72,2 gram bonzai, 12,68 gram metamfetmin, 9,43 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan soruşturma başlatılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce, eğilerek saklanmaya çalıştı ve  "Ne olur kafamı örtün. Ne olur yüzümü açmayın. Ağabey vurursun, döversin ama kafamı neden açıyorsun?" diye bağırdı. Soruşturma sürüyor.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46   Cami inşaatında duvar çöktü - Haber
12:46   Kaza geçiren öğrenciye moral gecesi - Haber
12:46   İstanbul'da erkek cesedi bulundu - Haber
12:41   Araban'da sağanak yağış ve yoğun sis - Haber
12:41   Büyükşehir'in personel eğitimleri farklılaşıyor - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 12:51:22