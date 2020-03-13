Menü
Haberler ›› Güncel ››Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı - Güncel

Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı

Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

13.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:32
Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı
Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin yakınları ile polis ekipleri arasında adliye önünde arbede yaşandı.
Bu sırada şüpheliler, yakınlarının yardımıyla bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Çıkan arbedede yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziosmanpaşa Adliyesi, Polis, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir Güncel
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi