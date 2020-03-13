Adliyeye sevk edilen zanlılar yakınlarınca kaçırıldı
Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.
13.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:32
Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli yakınlarınca kaçırılırken, çıkan arbedede 3 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin yakınları ile polis ekipleri arasında adliye önünde arbede yaşandı.
Bu sırada şüpheliler, yakınlarının yardımıyla bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Çıkan arbedede yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, "hırsızlık" suçundan gözaltına alınan ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin yakınları ile polis ekipleri arasında adliye önünde arbede yaşandı.
Bu sırada şüpheliler, yakınlarının yardımıyla bir araca binerek olay yerinden kaçtı.
Çıkan arbedede yaralanan 3 polis, hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Gaziosmanpaşa Adliyesi, Polis, Güncel
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