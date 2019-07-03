Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen şahıs polise takıldı

Bursa Adliyesi'ne uyuşturucu madde sokmak isteyen şahıs X-RAY cihazından geçtiği sırada polis memurlarının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.



Olay Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyenin vatandaş girişinden içeri girmek isteyen Taner B, üzerindeki metalleri cihazın yan tarafına koyarak geçmek istedi. Görevli polis memurlara şahsın cebindeki sigara paketini görünce Taner B'den paketi de çıkarmasını istedi. Polis memurunun sigara paketini fark etmesinin ardından panik olan Taner B. sigara paketini elinde tutarak geçmeye çalıştı. Taner B'nin panik hareketlerinden şüphelenen görevli kadın polis, şahsa paketin içinde ne sakladığını sordu. O esnada erkeklerin üzerini arayan diğer polis memuru da Taner B'ye dönerek sigara paketini elinden aldı. Paketi kontrol eden polis memurları, paketin içinde uyuşturucu madde olduğunu gördü.



Yapılan incelemelerin ardından paketten çıkan maddenin 6 gram metamfetamin olduğunu tespit eden polis memurları şahsı gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA