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ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'dan sağlık kuruluşlarına "öncelikli hat" uygulaması

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için öncelikli hat uygulaması başlattı.

13.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:20
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'dan sağlık kuruluşlarına
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için öncelikli hat uygulaması başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydın , Denizli , Muğla , İzmir ve Manisa illerinde hizmet veren tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları, ALO 186 Çağrı Merkezi aramalarında öncelikli olarak bağlanarak talep ve bildirimlerini birkaç saniyede iletebilecek.
Yeni uygulamaya, söz konusu illerde hizmet veren devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diyaliz merkezleri dahil olabilecek.
Öte yandan, sağlık çalışanları öncelikli hat uygulamasıyla çağrı merkezini arayarak şahsi numaralarının sistem eklenmesi için talepte bulunabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Denizli, İzmir, Muğla, Aydın, Ekonomi
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