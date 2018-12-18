Adnan Menderes Barajı 8 Yılda 1,4 Milyar Lira Ekonomik Fayda Sağladı

Aydın'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2010 yılında hizmete açılan Çine Adnan Menderes Barajı'nın 91 bin dekar araziyi taşkından koruyarak ekonomiye yıllık 180 milyon lira katkı sağladığı belirtildi.

İLK KEZ SULTAN ABDULAZİZ DÖNEMİNDE GÜNDEME GELDİ

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve bu sınıfta Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın yapılması, ilk olarak 1869 yılında Sultan Abdulaziz döneminde gündeme gelmişti. Baraj o tarihten tam 141 yıl sonra 10.10.2010 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Aydın'ın Çine ilçesine bağlı bir baraj yapılması talebi aradan 5 padişah, 59 hükümet geçtikten sonra ancak 2010 yılında karşılık bulabildi.

İlk kez 1869 yılında Aydın Vilayeti Umum Meclisi toplantısında, Çine Çayı'nın önüne bir bent yapılarak, vilayetin Çine Çayı'nın sebep olduğu taşkınlardan korunması ve burada toplanacak suyun zirai sulamada kullanılması kararı alınmıştı. Bu karar padişaha iletilmiş ancak Padişah Sultan Abdülaziz tarafından bu bent inşa edilememişti. Daha sonraki padişahlar ve Cumhuriyet döneminde görev yapan 59 hükümet tarafından da inşa edilemeyen bu baraj, ancak 141 yıl sonra 2010 yılında tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşların hizmetine sunuldu.

EKONOMİYE DEV KATKI

Ege Bölgesi'nin 141 yıllık hayali olan ve sınıfında dünyanın 5. büyük barajı Çine Adnan Menderes Barajı'nda biriktirilen 350 milyon metrekür su ile 223 bin 580 dekar arazinin sulanması planlanıyor. Ayrıca barajda kurulan hidroelektrik santrali ile yıllık 118 milyon kilovat saat enerji üretiliyor.

Aydın'da tarımsal üretim yapılan 91 bin dekar zirai araziyi taşkın zararlarından koruyan Çine Adnan Menderes Barajı sayesinde bölgede yıllık ortalama 180 milyon TL taşkın zararı önleniyor. Yapılan hesaplamalara göre baraj sayesinde, hizmete alındığı 2010 yılından beri 1 milyar 440 milyon liralık taşkın zararını önlemiş oldu.

Kaynak: İHA