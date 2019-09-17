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Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı (1)

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

17.09.2019 11:13Adnan menderes, idam edilişinin 58'inci yıl dönümünde anıldı (1)

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 58'inci yılı nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Menderes'in torunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü dökümü:
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-Soylu'nun gelişi
-İmamoğlu'nun gelişi
-Anma töreni
-Kuran-ı Kerim okunması
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Menderes, Güncel

Kaynak: DHA

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