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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıldönümü

AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Eylül 1961 tarihinde Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen merhum Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıldönümüyle alakalı bir mesaj yayımladı.

17.09.2019 09:43Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıldönümü
AK Parti Van Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 17 Eylül 1961 tarihinde Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen merhum Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yıldönümüyle alakalı bir mesaj yayımladı.

Cumali Sabırlı, yayımladığı mesajda, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük birçok alanda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Cumali Sabırlı, "Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler, demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştı. Ülkemizin demokraside daha ileri gitmesi, insan hak ve özgürlüklerin önü darbelerle engellenmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece Adnan Menderes ve yol arkadaşları Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun aziz hatırası yaşayamaya devam edecektir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun" dedi. - VAN

Adnan Menderes, Türkiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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