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Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17.09.2019 11:28Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Destici, Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yılı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edildiğini belirten Destici mesajında, şunları kaydetti:
"1960 darbesi sonucu kurmaca mahkemelerin kararıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilen eski Başbakanlarımızdan Adnan Menderes ve onunla birlikte idam edilen kıymetli bakanlarını vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Adnan Menderes, Menderes, Politika

Kaynak: AA

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