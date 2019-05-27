Adnan Menderes ve arkadaşları anılıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal burada yaptığı konuşmada "Şehit başvekilimiz Adnan Menderes onun kader ve kabir arkadaşları bakanlarımız Polatkan ve Zorlu'nun manevi huzurlarındayız" dedi. Uysal, " Darbelerin anası diyebileceğimiz 27 Mayısla beraber açılan ve arkasından 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve en nihayetinde 15 Temmuz FETÖ teşebbüsüyle kara ayların, kara yılların bir daha yaşanmamasını temenni etmiş olmamıza rağmen, her defasında milletimizin bu tür habis düşüncelerle müdahalelere muhatap olmasının da üzüntüsü içerisindeyiz. 27 Mayıs'ta Yassıada'da yargılananlar demokratlar değildi, demokratların bedeninde ve elbisesinde aziz Türk milletinin tercihleriydi" diye konuştu.

Kaynak: DHA