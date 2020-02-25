Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar yarın savunma yapmaya başlayacak. Bu sırada "yüzlerine karşı gerçeği söyleyemeyecekleri" gerekçesiyle örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu diğer sanıklar, salona alınmayacak.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 56. duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 62'si tutuklu 127 sanık ve avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Bugün savunması alınması beklenen tutuksuz sanık Ahmet Muhassıloğlu'nun duruşmaya gelmemesinin ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verebilir." maddesini hatırlatarak, "Bu aşamada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanıkların dinlenilmesi söz konusu olacaktır. Bu sanıklar, örgütün dağılması ve örgüt yöneticileriyle ilgili beyan verirken, örgütün korkutucu gücü nedeniyle savunma yapamayacaktır. Bu sırada diğer sanıkların dışarı çıkarılması gerekmektedir. Mahkemenin bu yönde karar vermesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Savcının talebi üzerine diyecekleri sorulan müşteki avukatları, salondaki sanıkların, müştekiler de dahil olmak üzere savunma yapılırken dışarı çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatı, savcının görüşüne katılmadıklarını ve ceza yargılamasında yüz yüzelik ilkesine uyulmasını isteyerek, "Bahsi geçen kişilerin yeni bir delil sunma ya da yeni bir vaka anlatma ihtimalleri vardır. Sanıklar salonda olmalıdır. Aksi takdirde bu Yargıtayca bir bozma sebebidir. Biz müvekkillerimizin iftiraya uğradığını düşünüyoruz. Savcının ve müşteki avukatlarının talebi yasaya aykırıdır, reddine karar verilsin." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı sanıkların avukatı ise savcının görüşüne katıldığını belirterek, "Huzurunuzda bile müvekkillerle ilgili tehdit ve hakaret içerikli ifadeler sarf edilmiştir. Müvekkillere yönelik baskılar devam etmektedir. Savcının talebi doğrultusunda karar verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıkların, diğer sanıkların yüzlerine karşı gerçeği söyleyemeyecekleri için bu sanıkların savunması alınırken, tutuklu ve etkin pişmanlıktan faydalanmayan sanıkların salondan çıkarılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Ahmet Muhassıloğlu hakkında duruşmaya mazeretsiz katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkaran heyet, duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar getirilmeyecek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeyen tutuksuz sanıklar alınmayacak.

Kaynak: AA