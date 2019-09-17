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Adnan oktar davası öncesi davul zurna ile kutlama

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHAAdnan Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri'de görülecek dava öncesi Mahmut Alan adlı kişi Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

17.09.2019 11:43Adnan oktar davası öncesi davul zurna ile kutlama

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri'de görülecek dava öncesi Mahmut Alan adlı kişi Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Kendisini Oktar'ın mağdur ettiğini öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, "Kızları 16 yaşında olduğu için Avusturya'dan gelerek ciddi mücadele veren Elvan Koçak ağabeyimizle ciddi bir mücadeleye girdik. O esnada Adnan Oktar'a bizim herhangi bir hakaretimiz, tehdidimiz olmamasına rağmen kendisi beni onu öldürmeye teşebbüsle suçladı ve bir süre tutuklu kaldım. Daha sonra serbest bırakıldım. 5-6 arkadaşımıza da organize şekilde suç duyurusunda bulundular. Hala mahkemede uğraşıyorlar. Benim davam kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapmıştır. Çete liderini almıştır." dedi.
"O dönemde ben tutuklanınca Boluluyum Boluluyum çaldırıp dansöz oynatmıştı. Bizde ona buradan bir gönderme yapacağız." diyen Alan davul zurna eşliğinde şarkı söyleyip oynayarak kutlama yaptı.



Adnan Oktar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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