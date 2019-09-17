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Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHAAdnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor.

17.09.2019 10:11Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/DHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda izleyici ise daha sonra salona alındı.
İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Duruşma salonu dış görüntü
-Salona giren avukatlardan görüntü
-Güvenlik önlemi ve askerlerden görüntüler
-Duruşmayı takip etmek için bekleyen izleyicilerden görüntüler



Adnan Oktar, Silivri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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