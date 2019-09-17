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Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi

Haber-Kamera Ümit UZUN-Harun UYANIKDHAAdnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor.

17.09.2019 10:27
Haber-Kamera Ümit UZUN-Harun UYANIKDHA
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava bugün Silivri'de başlıyor. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda izleyici ise daha sonra salona alındı.
İddianamede toplam 226 şüphelinin Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme ve Cinsel istismar gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkacak sanıkların hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.
Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi

Adnan Oktar, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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