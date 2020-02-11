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ADNAN OKTAR DAVASI: TAHLİYE EDİLEN KADINLAR DURUŞMAYA GELDİ

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

11.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:13ADNAN OKTAR DAVASI: TAHLİYE EDİLEN KADINLAR DURUŞMAYA GELDİ
ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için 'ye geldi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kediciklerin salona yürüyüşü

-Kediciklerin birbirine sarılması

-Kediciklerin keyifli halleri

-Genel detaylar



Adnan Oktar, İstanbul, Silivri, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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