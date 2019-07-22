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Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek!

Adnan Oktar suç örgütüne açılan davanın 44 gün boyunca aralıksız devam edeceği açıklandı. Şüpheliler, 17 Eylül'de Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

22.07.2019 16:21

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davanın yaklaşık 1,5 ay aralıksız süreceği öğrenildi. Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Duruşmaların 1 Kasım'a kadar süreceği belirtildi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüphelinin yönetici yer alıyor. İddianamede toplam 226 şüpheli hakkında "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor.

Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek!

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Kaynak: DHA
Adnan Oktar, İstanbul, Eylül, Magazin, Güncel

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