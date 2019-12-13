Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 51. duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 91 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Örgüt üyeliği suçlamasından tahliye edilen isimler şunlar:

Ahmet Bürke, Deniz Tanık, Dolunay Tezin, Mehmet Murat Atmaca, Sibel Yılmaztürk, Yusuf Erkan Özoğuz, Bahadır Köseoğlu, Esra Öymen, Arzu Leman Orcan, Aslı Efeoğlu, Aslıhan Hantal, Aslınur Alçakakan, Ayça Gökçaylar, Aydan Saraçoğlu, Ayfer Bayer, Ayşe Akkaş, Ayşe Pınar Akkaş, Banu Şener, Bedri Edis Yılmaz, Belgin Berber, Berrak Pilavcı, Betül Kesgin, Burcu Çekmece, Canan Kütahnecioğlu, Damla Pamir, Demet Görünür, Dilem Köknar, Duygu Altınok, Ebru Altan, Ebru Fişek, Ebru Yılmazatillaumur, Ebru Selin Barutçu, Ediz Çalıkoğlu, Elif Kıral, Elvan Şahin, Emine Duygu Polat, Esin Daban, Esma Sönmez,Esra Eldeliklioğlu, Esra Saraçoğlu, Filiz Arık Menet, Gizem Köknar, Gül Sinem Şener, Gülşah Güçyetmez, Hande Canlı, kamile Gülen Yeral, Kübra Yıldırım, Mehmet Alp Ünlü, Mehtap Süer, Mehtap Şahin, Meltem Süngür, Mukbil Yalçın, Müge Öğütcü, Nihan Toklu, Nilgün Yılmaz, Nil Özlem Şener, Nilüfer Koç, Nuran Göver, Nuri Özbudak, Nurşah Aksoy, Özlem Yörük Tınar, Pınar Sezgin, Raif Engin, Selcan Yalva, Selda Göktan, Selma Selda İnal, Semra Özgiray, Serap Akıncıoğlu, Serdar Melik Çelikler, Sermin Karakale, Server Görkem Erdoğan, Sündüs Yörük, Tuğba Özkan, Tülay Hatice Kumaşçı, Tülin Marangozoğlu, Vuslat Terkoğlu, Yasemin Kiriş, Yasemin Mert, Zafer Fırat, Zeynep Balaman, Zeynep Şener, Zeynep Yalçın, Ali Hazır, Ayşe Koç, Didem Rahvancı, Emine Mine Kalça, Gülgün Göktan, Kenan Yavuzyiğit, Meral Kalça, Serhat Akmugan ve Nursel Tekin.

ADNAN OKTAR: ALLAH GETİRDİ, ALLAH TAHLİYE EDECEK

Tutuklu sanık Adnan Oktar, "Allah getirdi, Allah tahliye edecek. Bütün kardeşlerimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer, öncelikle sağlık problemi olan sanıkların tahliyesini isterken "Sonra tertemiz ve iffetli bütün kadın arkadaşlarımın, sonra erkek arkadaşlarımın, hiçbir suç işlemediğine emin olduğum Adnan Bey'in en son ise kendimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

"BİZİM SUÇ ÖRGÜTÜYLE ALAKAMIZ YOK"

Kendilerine kumpas kurulduğunu öne süren tutuklu sanık Bora Yıldız, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna da tüm arkadaşlarının tahliyesini istediklerini beyan ederken tutuklu sanık Merve Büyükbayrak ise "90 gündür bizi gördünüz, tanıdınız. Biz birbirini çok seven bir camiayız. Bizim bir suç örgütüyle alakamız yok. Biz Allah'tan korkuyoruz suç işlemeyiz. Başta Adnan Bey olmak üzere hepimizin tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

YURT DIŞI YASAĞI

Sanıkların ardından söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı'nın da bulunduğu 91 sanığın, üzerilerine atılı suça ilişkin kanundaki azami tutukluluk süresi dolduğundan tahliyelerine karar vererek, haklarında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Heyet, bir kısım tutuklu sanıkların, haklarında soruşturma aşamasında tutuklama tedbiri uygulanmayan suçlar yönünden de tutuklanmalarına karar verdi.

Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki bazı delillere ilişkin çeşitli kurumlardan istenen raporların dönüşünün beklenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 mağdur kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, grubun kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar liderliğindeki grubunun biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

İddianamede sanıklar hakkında istenen cezalar şöyle:

Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı mal varlığı bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak.