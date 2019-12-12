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Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor

Adnan Oktar'ın elebaşı olduğu suç örgütü davasında sanıkların yargılanmasına devam edilirken Oktar'ın destekçileri sosyal medya üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Kedicik olarak tabir edilen tutuklu sanıklar, destekçiler tarafından sosyal medyada her gün gündeme getiriliyor.

12.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda açılan, suç örgütünün kurucusu olduğu Adnan Oktar ile 12'si yönetici 126 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Oktar ve ekibi yargılanırken destekçileri sosyal medya üzerinden tutuklu sanıkların suçsuz olduğuna yönelik paylaşımlar yaparak gündemde kalmaya çalışılıyor.

SOSYAL MEDYADA TT OLMA OYUNU

"Örgüt kurma ve yönetme", "şantaj", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "cinsel istismar" gibi 22'yi aşkın suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Adnan Oktar'ın destekçilerinin sosyal medya oyunu deşifre oldu. Her gün farklı bir kişiyi gündemde tutmaya çalışanlar, Twitter'da Trend Topic'te kalma savaşı veriyor.

5 BİN KİŞİ AYNI PAYLAŞIMLARI YAPTI

Her gün farklı bir kişiyi gündeme getirenler bugün ise Adnan Oktar'ın tutuklu kediciği Gülşah Güçyetmez'i TT yaptı. Yaklaşık 5 bin kişinin aynı paylaşımları yaptığı etikette Güçyetmez gündeme getirildi. Aynı ifadelerle paylaşım yapanların bu oyunu ise deşifre oldu.

"OKTAR'DAN KİMSEDEN GÖRMEDİĞİM SAMİMİYETİ GÖRDÜM"

Adnan Oktar'ın yanından ayırmadığı Gülşah Güçyetmez, dekolteli paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Güçyetmez tutuklanmadan önce Oktar'la ilgili, "Üniversitedeyken, Adnan Oktar Hoca'mızın kitaplarını okumaya başladım ve Hocamızla tanışmak istedim. Adnan Oktar dünya üzerinde daha önce kimsede görmediğim samimiyet, candanlık, çok derin incelikleri fark eden keskin bir akla sahip" ifadelerini kullanmıştı.

Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor

Adnan Oktar, Magazin, Politika, Güncel


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