Adnan Oktar'ın İtibar Suikastçisi Orkun Dülgeroğlu Gözaltına Alındı

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ile kediciklerine yönelik operasyonun ardından ismi "Adnan Oktar'ın siber suikastçisi" olarak gündeme gelen Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine bugün gözaltına alındı. Bilgisayar yazılımcısı olan Orkun Dülgeroğlu'nun aile üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yaptığı belirlendi. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Dülgeroğlu, kendisini terkeden sevgilisi için internette 'eskort kız' ilanları yapıp dağıttığı belirlendi.

BABA VE ESKİ AVUKATIN ŞİKAYETLERİ SONUCU OPERASYON

Baba Nadir D. ve Orkun Dülgeroğlu'nun eski avukatı Koray K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu'nun kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Dülgeroğlu'na, "Adnan Oktar suç örgütü üyelik"ten gözaltı kararı verildiği belirlendi.

20 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Polis ekipleri, Orkun Dülgeroğlu'nun evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi. Orkun Dülgeroğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. HTS (telefon trafiği) kayıtları ve ekran görüntülerine göre, 20'ye yakın kişi "Dijital itibar infazına uğruyoruz" diyerek Orkun Dülgeroğlu aleyhine savcılıklara başvurduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ TERKEDEN SEVGİLİSİNİ ESKORT YAPTI

Orkun Dülgeroğlu'nun altı yıl önce Tekirdağ Çorlu'da yargılandığı ortaya çıktı. Bu davada Orkun Dülgeroğlu'nun kendisinden ayrılan eski sevgilisi B.A.'nın fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde yayınladığı gerekçesiyle yargılandı ve cezaya çarptırıldı. Ardından da aile üyeleri dahil çok sayıda kişi ile Dülgeroğlu arasında sorun çıkmaya başladığı öğrenildi.

BABASI HAKKINDA PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Baba Nadir Dülgeroğlu'nun savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, oğlunun kendisi hakkında 'tarihi eser kaçakçısı, dolandırıcı' şeklinde paylaşımlar yaptığını anlattı. Nadir Dülgeroğlu, "Bu paylaşımlar nedeniyle evim 4 kez polisler ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından basıldı. Çevremde iş yapamaz oldum. Sosyal çevremde büyük itibar kaybı yaşadım. Yaşadığım eve bir suç delili koymasından korkuyorum. Oğlumun tedaviye ihtiyacı var, gözetim altına alınmalı" demişti.

ESKİ AVUKATI: HAYATIM KARARDI

İstanbul Barosu'na üye avukat Koray K. ise savcılık başvurularında, Orkun D.'nin eski müvekkili olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Aramızın iyi olduğu dönemde bilgisayarıma uzaktan erişimle bağlandı. Yine fotoğraf makinem bir ara onda kaldı. Bu sayede birçok fotoğraf ve dosyamı da kopyalamış. Oğluma banyo yaptırdığım fotoğrafımın üzerine 'pedofil, sapık avukat' yazmış. Çalıştığım şirketi dolandırdığım şeklinde birçok paylaşım yapmış. Bu paylaşımlar yüzünden iş için gittiğim Marmaris'te bir gece gözaltında kaldım. Daha sonra durum anlaşıldı ve serbest kaldım. Ancak birkaç yıldır resmen hayatım kararmış durumda."

BABAANNESİ 'EVİ BOŞALT' DEYİNCE

Yazılım uzmanı Orkun Dülgeroğlu, savcılık soruşturmalarında, yakın akrabaları dahil birçok kişi aleyhine paylaşımlarda bulunmakla suçlanıyor. İddiaya göre yaşadığı evi boşaltmasını isteyen babaannesi S. D. için "Eşini zehirledi, 10 milyon TL servete kondu" diyerek Kadıköy'deki evin adresini paylaştı. Ayrıca 400 bin TL talep ettiği iddia edilen halası N.Ç., eşi İ.Ç. ve kızları D.Ç. için 'silah kaçakçısı, FETÖ'cü örgüt yöneticisi' gibi paylaşımlarda bulundu. Orkun Dülgeroğlu'nun sosyal medyada haklarında paylaşımlarda bulunduğu kişiler arasında savcı B.Y.Ç., adli bilişim uzmanı A.T., İstanbul Emniyeti'nde görevli polis memuru B.A., spor hocası M.Y., diş hekimi S.Ş. ile avukatlar Y.A. ve C.B. de yer alıyor.

ESKİ SEVGİLİSİ İNTİHARA KALKIŞTI

Orkun Dürgeroğlu ile ilgili ilk soruşturmayı yürüten ve hakkında "Rüşvet alıyor, fuhuş çetesiyle işbirliği yapıyor" paylaşımları yapılan bir savcı ise şunları söylemişti: "Bu kişinin 24 saat takip edilmesi lazım; çünkü suç işlemeye devam ediyor. Oluşturduğu bazı siteler yurtdışı kaynaklı. Bu sitede yer alan paylaşımları kaldırtamadım. Daha önce görev yaptığım adliyede başsavcı beni yanına çağırtıp 'Gazete haberini gördün mü' diye sordu. Ben bilirkişi raporu aldırdım, bana ait olmadığını ortaya koydum. İlk benim baktığım dosyada mağdur bir kadın vardı. Fotoğrafları ve telefon numaraları uygunsuz şekilde paylaşılan kadın, intihar girişiminde bulundu. Görevli bir savcıyla konuştum. Bu kişinin soruşturmasını ağırdan almış. Nedenini sorduğumda 'Korktum çocuktan' dedi."

ERİŞİM ENGELİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİREN HAKİMLERİ HEDEF ALDI

Orkun Dülgeroğlu hakkında daha önceden açılmış bir soruşturmada, 6 sulh ceza hâkimi tek dosyada yer alıyor. Suç duyurusunda bulunan M.K., M.E., O.M., H.A., F.B. ve A.G. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli. Suç duyurusunun gerisinde, Orkun D.'nin bir erişim engeli talebinin geri çevrilmesi yatıyor. Orkun D., hakkında çıkan bir haber için ağustos ayında İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nden erişim engeli talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Sırasıyla diğer hâkimler de başvuruyu reddetti. Bu karardan kısa süre sonra internette bu hâkimler hakkında 'rüşvetçi, FETÖ'cü' gibi suçlamalarla paylaşımlar yapıldı. Hâkimlerin suç duyurusu üzerine Orkun D.'nin Ataşehir'deki evi arandı. Şüpheli, emniyet ifadesinde söz konusu siteleri kendisinin açmadığını, evdeki harddiskin ise hukuka aykırı şekilde alındığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.