Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, Kandilli 'deki villanın bakım ve onarımından sorumlu kişi olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Nihat Balaman'ın savunması alındı.Balaman, "arkadaş grubu" olarak nitelediği Adnan Oktar Suç Örgütü ile 1996 yılında tanıştığını söyledi.Örgüt üyelerinin gayrimenkullerini örgüt lideri talimatıyla alıp örgüte bağışladığı iddia edilen Balaban, "Bu evleri Emin Koç adlı kişiden ticari amaçlı alıp sattım. Benim için bazı müştekiler, 'Dragos'un bakım ve düzeniyle ilgilenir, inşaat işleriyle uğraşır ve infak sağlardı' demişler. Bunları söyleyen müştekilerden bir kısmını hiç tanımıyorum. Hakkımdaki cinsel isnatların tamamı iftiradır." dedi.Tutuklu sanıklardan Adnan Bora Önen de örgüt elebaşı Adnan Oktar ile lise öğrencisiyken tanıştığını belirterek, "Allah'a inanıyordum ama inançsız bir arkadaş grubu içindeydim. Adnan Bey, benim hidayetime vesile olmuştur. Biz örgüt için değil, hayırlarda yarışmak için bir araya gelmiş insanlarız." ifadelerini kullandı.Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, üzerine kayıtlı ruhsatlı silah olup olmadığını sorunca Önen, kuyumcu kuryesi olduğu için can güvenliği nedeniyle silah aldığını öne sürdü.Önen, bir müşteki avukatının, "Silahı can güvenliğiniz için aldığınızı söylediniz. Yakalandığınız evde askeri telsiz ele geçirilmiş. Bunu da mı can güvenliğiniz için kullanıyordunuz?" sorusuna, "Telsizi Karaköy'den 400 liraya aldım. Çırağan'daki iftar davetine gelen misafirlerin organizasyonu için kullandım." yanıtını verdi.Duruşmaya yarın devam edilecek.