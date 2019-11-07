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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

07.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:24 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt faaliyetleri" kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan tutuklu sanık Halil Hilmi Müftüoğlu savunmasını yaptı.
Suçlamaları kabul etmediğini öne süren sanık Müftüoğlu'nun savunmasını tamamlamasıyla, dosya kapsamında "örgüt yöneticiliği" suçundan yargılanan sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu.
Duruşma, 12 Kasım salı gününe ertelendi.

Adnan Oktar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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