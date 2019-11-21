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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

21.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:56Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.??
?İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu. ???
Duruşmada, örgüte yönelik ilk operasyon sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Adnan Oktar'a destek eylemi yapan ve basın mensuplarına "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim." diye açıklama yapan tutuklu sanık Nursel Tekin'in savunması alındı.
Savunma yaparken sık sık ağladığı gözlenen Tekin, örgüt tanımını kabul etmediğini, tutuklu sanık olan oğlu Hayri Can Dağtekin vasıtasıyla 4 yıl önce Adnan Oktar ve diğer bazı sanıklarla tanıştığını söyledi.
Tekin, eşiyle boşandıktan sonra iki çocuğuyla kendisinin ilgilendiğini, oğlu Dağtekin'in A9 yayınlarına çıktığını, duyarlı ve ilgili bir anne olarak oğlunun bulunduğu ortamı görmek istediğini, bu nedenle ilk olarak yayınların yapıldığı stüdyoya gittiğini anlattı.
Tanıştığı kişilerin bulunduğu ortamda merhamet ve sevecenlik gördüğünü aktaran Tekin, savunmasında şunları kaydetti:
"Bir anne olarak içim çok rahatladı. O gün oğlum ve arkadaşlarının evinde kaldım. Ertesi gün Balıkesir'e döndüm. Aralıklarla oğlumun ve Adnan Bey'in yanına gittim. İki kez yayına çıktım. Ben tutuklanmadan önce görüşüne gittiğim oğlum benden rica ettiği için cezaevindeki Hakan Kurtul ve Ali Suat Kütahnecioğlu'nun hesabına para yatırdım. Oğlumu nasıl düşünüyorsam, buradaki arkadaşların hepsini de düşünüyorum. İmkanım olsaydı da hepsine yatırsaydım. Basın açıklaması yaptım. Sonra hakkımda çıktı. İkinci operasyonla gözaltına alınıp tutuklandım."
Duruşmada savunma yapan ve "İmam Bacılar" grubundan olduğu iddia edilen tutuklu sanık Emine Mine Kalça, siyasi bir partinin kadın kolları ile bir kadın derneğinin üyesi olduğunu söyledi.
Sanık Kalça, yüzde 50 hissesinin bulunduğu Üsküdar Bulgurlu'daki bir evin, ederinden düşük bir fiyata örgüt üyelerine satıldığının, bunun infak amacıyla yapıldığının tespit edilmesiyle ilgili soruya "Arkadaşım Ayça Gökçaylar hastaydı. Amerika'da ameliyat olması gerekiyordu. Babamın bilgisi dahilinde Demet Görünür'e 370 bin liraya sattım. Bu parayı sadaka olarak Ayça Gökçaylar'ın tedavisi için Amerika'ya havale yaptım." şeklinde yanıt verdi.
Diğer usulsüz taşınmaz satış işlemlerini de usulüne uygun olarak yaptığını kaydeden Kalça, hakkındaki diğer suçlamaları da reddetti.
Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla yarın devam edecek.

Adnan Oktar, Güncel

Kaynak: AA

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