Haberler » Güncel » Adnan Oktar organize suç örgütü davası - Haber

Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

27.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.??
? 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160"ı tutuklu 166 sanıkla avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu. ???
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan 22 yaşındaki Kübra Yıldırım, operasyon sırasında yakalandığı evde bulunan doğum kontrol hapının, aynı evde yaşayan hormon tedavisi gören bir arkadaşına ait olduğunu, dosyanın müştekilerinden Özkan Mamati'nin kendisi ve ailesi hakkında çirkin iftiralarda bulunduğunu savundu.
Yıldırım, "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlandığını, ilk defa cezaevine girdiğini, asıl örgüt üyelerini cezaevine girince gördüğünü belirterek, "Yüzleri simsiyah, meymenetsiz, korkunç insanlar. Benim arkadaşlarımla hiç ilgisi yok onların." dedi.
Duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.

Adnan Oktar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Tevfik Göksu'nun Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu tepkisi
18:26 Antalya'da Norveç vatandaşı evinde ölü bulundu
18:26 Antalya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
18:25 İmara aykırı yapılar "yürütmeyi durdurma" kararından dolayı yıkılamadı (2)
18:24 Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:56 Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
17:43 İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
17:42 CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
17:06 Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
07:26 Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
27.11.2019 18:27:03