Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 47. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 158 sanık ve avukatları katıldı.

Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, ilk olarak "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Dilem Köknar'ın savunması alındı.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyleyen sanık Köknar, "Kültürlü, okumuş bir insanım. Örgüt üyesi değilim. Adnan Oktar benim can dostumdur, 15 senedir ondan sevgi ve saygı gördüm. Örgüte kız getirmedim. Yayınlara katıldım. Adnan Oktar'ın eziyet ve kötü tavrına şahit olmadım." dedi.

Köknar, bir sanık avukatının, Adnan Oktar'ın FETÖ'yle ilişkisi olup olmadığına ilişkin sorusuna "Adnan Oktar FETÖ'den hiç hoşlanmaz." cevabını verdi.

Tutuklu sanıklardan Ebru Yılmazatilla Umur savunmasında, kendileri hakkında kara propaganda yürütüldüğünü öne sürerek, "Bu arkadaş grubuyla 1989-1990 gibi tanıştım. Adnan Bey'i çok sevdiğim için o gün bugündür birlikteyim. Dünyaya bir daha gelsem yine Adnan Oktar'la buradaki arkadaşlarımla tanışmak isterim." ifadelerini kullandı.

Sanık Umur, bir müşteki avukatının, "Sosyal medya paylaşımlarınızda Adnan Oktar için 'seyyid' demişsiniz. Bu doğru mu?" sorusuna, "Evet seyyiddir." karşılığını verdi.

"Sultan" kod adını kullandığı iddia edilen ve "örgüt üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Damla Pamir, kendilerine ön yargıyla yaklaşıldığını, eşinden ve Adnan Oktar'dan ayrılmayacağını, kod isim kullanmadığını, arkadaşlarının iltifat olarak kendisine "başimparatoriçe" dediğini anlattı.

Eşi Coşkun Pamir ile evliliğinin kağıt üzerinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Pamir, "Burada eşimle bizi jandarma zor ayırıyor. Babam M.A.A'nın (müşteki) ifadelerini kabul etmiyorum. Bizimle husumetli kişiler annemi ve babamı etki altına aldılar. Ben dindar hayatı tercih edince ailem karşı çıktı." dedi.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 10 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: AA