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Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Turgut A. gözaltına alındı.

12.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:52Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında aranan şüpheli yakalandı
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Turgut A. gözaltına alındı.
İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ile "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A'nın 'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Turgut A. ile saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen İ.E.U'yu yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adnan Oktar, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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