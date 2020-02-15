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Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

15.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:22Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturmasında yakalanan şüpheliler tutuklandı
Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta 'de düzenlenen operasyonda yakalanan Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ve "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A. ile bu şüpheliye yardım ve yataklık ettiği öne sürülen İpek Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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